Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лес Красноярского края вывозят в 15 стран мира: чаще всего — в Китай

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю подвело итоги работы за девять месяцев 2025 года.

Источник: Соцсети

За этот период специалисты ведомства проконтролировали более 5,5 млн кубометров лесопродукции — деловой древесины и пиломатериалов, предназначенных к вывозу из региона.

Из этого объема 2,9 млн кубометров — пиломатериалы и круглый лес. Доля кругляка — всего 17 тысяч кубометров.

Лесопродукция края отгружается в 15 стран мира, и главным импортером по-прежнему остается Китай, на который приходится 75% всего экспорта.

Внутри страны объем перевозок лесопродукции также вырос: за отчетный период Россельхознадзор проконтролировал более 2,7 миллиона кубометров древесины, что на 15% больше, чем за тот же период 2024 года.