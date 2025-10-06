Лес Красноярского края вывозят в 15 стран мира: чаще всего — в Китай

За этот период специалисты ведомства проконтролировали более 5,5 млн кубометров лесопродукции — деловой древесины и пиломатериалов, предназначенных к вывозу из региона.
Из этого объема 2,9 млн кубометров — пиломатериалы и круглый лес. Доля кругляка — всего 17 тысяч кубометров.
Лесопродукция края отгружается в 15 стран мира, и главным импортером по-прежнему остается Китай, на который приходится 75% всего экспорта.
Внутри страны объем перевозок лесопродукции также вырос: за отчетный период Россельхознадзор проконтролировал более 2,7 миллиона кубометров древесины, что на 15% больше, чем за тот же период 2024 года.