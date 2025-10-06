Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичам полюбились подержанные автомобили с гибридными двигателями

Спрос в регионе на данные машины вырос за год на 40%

Источник: Комсомольская правда

Любопытную динамику спроса на автомобили с гибридными двигателями отметили эксперты интернет-платформы «Авито». Оказалось, что потребность у омичей на данные авто выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40,5%.

«Анализ предложения на автомобили с гибридными двигателями на вторичном рынке в Омской области летом 2025 года показал высокую динамику. В среднем он вырос на 40,5%. При этом количество объявлений по продаже подобных машин увеличилось на 54,5%», — говорится в релизе пресс-службы интернет-платформы.

Так же по данным сервера, самыми востребованными марками гибридных автомобилей в регионе оказались Honda, с ростом динамикой спроса на 18,4%, и Toyota, спрос на которую вырос на 2,7%. Согласно анализу экспертов, чаще всего омичи перепродавали автомобили марки Toyota — 31,4% и Honda —17,4%. При этом средняя стоимость гибридов Honda с пробегом снизилась на 9,1% — до 1 200 000 рублей, а модель Toyota Prius подешевела еще сильнее: на 22,3% — до 800 000 рублей.