Омичам полюбились подержанные автомобили с гибридными двигателями

Так же по данным сервера, самыми востребованными марками гибридных автомобилей в регионе оказались Honda, с ростом динамикой спроса на 18,4%, и Toyota, спрос на которую вырос на 2,7%. Согласно анализу экспертов, чаще всего омичи перепродавали автомобили марки Toyota — 31,4% и Honda —17,4%. При этом средняя стоимость гибридов Honda с пробегом снизилась на 9,1% — до 1 200 000 рублей, а модель Toyota Prius подешевела еще сильнее: на 22,3% — до 800 000 рублей.