Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирск простился с легендарным педагогом Михаилом Овечкиным

Новосибирск простился с выдающимся педагогом и руководителем Михаилом Овечкиным. Как сообщили в региональном Министерстве образования, он ушёл из жизни 2 октября 2025 года, ему было 93 года.

Источник: Freepik

Михаил Васильевич, удостоенный звания «Заслуженный учитель школы РСФСР», возглавлял главное управление образования области на протяжении 13 лет, с 1979 по 1992 год.

Выпускник Новосибирского пединститута, он прошёл путь от школьного учителя до начальника Главного управления образования Новосибирской области. Благодаря его инициативе в области были открыты четыре дополнительных педагогических училища, филиал пединститута в Куйбышеве, построено общежитие для педагогов. Под его руководством внедрялось трудовое обучение, создавались ученические бригады и межшкольные комбинаты.

«Михаил Васильевич пользовался большим уважением и непререкаемым авторитетом в профессиональном сообществе и среди своих коллег», — говорится в сообщении областного Минобра.

Михаил Овечкин был награжден государственными наградами, включая ордена Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», знак отличия «За заслуги перед Новосибирской областью», а также медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что зал на Кропоткина не вместил всех желающих проститься с главой Ленинского района Новосибирска Александром Грибом.