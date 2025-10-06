Новосибирск простился с легендарным педагогом Михаилом Овечкиным

Выпускник Новосибирского пединститута, он прошёл путь от школьного учителя до начальника Главного управления образования Новосибирской области. Благодаря его инициативе в области были открыты четыре дополнительных педагогических училища, филиал пединститута в Куйбышеве, построено общежитие для педагогов. Под его руководством внедрялось трудовое обучение, создавались ученические бригады и межшкольные комбинаты.