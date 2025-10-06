Новосибирск простился с легендарным педагогом Михаилом Овечкиным

Михаил Васильевич, удостоенный звания «Заслуженный учитель школы РСФСР», возглавлял главное управление образования области на протяжении 13 лет, с 1979 по 1992 год.
Выпускник Новосибирского пединститута, он прошёл путь от школьного учителя до начальника Главного управления образования Новосибирской области. Благодаря его инициативе в области были открыты четыре дополнительных педагогических училища, филиал пединститута в Куйбышеве, построено общежитие для педагогов. Под его руководством внедрялось трудовое обучение, создавались ученические бригады и межшкольные комбинаты.
«Михаил Васильевич пользовался большим уважением и непререкаемым авторитетом в профессиональном сообществе и среди своих коллег», — говорится в сообщении областного Минобра.
Михаил Овечкин был награжден государственными наградами, включая ордена Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», знак отличия «За заслуги перед Новосибирской областью», а также медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
