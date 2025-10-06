Горящий полигон во Владивостоке остановил прием отходов

ВЛАДИВОСТОК, 6 окт — РИА Новости.
Полигон ТБО во Владивостоке, где тушат пожар на 1 тысяче «квадратов», остановил прием отходов, сообщили РИА Новости в Приморском экологическом операторе.
Ранее в краевом главке МЧС сообщили РИА Новости, что на территории Владивостокского полигона твёрдых бытовых отходов в районе улицы Холмистая тушат пожар на 1000 квадратных метрах. В Приморском экологическом операторе агентству добавили, что площадь источника задымления — примерно 3500 квадратных метров. Открытое горение присутствует, продолжаются работы по его локализации. Очаги задымления планируется пересыпать к 9 октября.
«В настоящее время прием отходов не ведется. Дополнительно будет доведена информация о режиме приема мусора в ночное время и завтра», — сказал собеседник агентства.