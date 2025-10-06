Горящий полигон во Владивостоке остановил прием отходов

Ранее в краевом главке МЧС сообщили РИА Новости, что на территории Владивостокского полигона твёрдых бытовых отходов в районе улицы Холмистая тушат пожар на 1000 квадратных метрах. В Приморском экологическом операторе агентству добавили, что площадь источника задымления — примерно 3500 квадратных метров. Открытое горение присутствует, продолжаются работы по его локализации. Очаги задымления планируется пересыпать к 9 октября.