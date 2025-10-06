Золото достигло $3 949 за тройскую унцию, обновив исторический рекорд

Первого октября фьючерс в первый раз в истории преодолел отметку $3 900 за тройскую унцию, переписав ранее установленные вершины. В сентябре золотые фонды получили приток капитала — инвесторы направили туда $15,5 млрд, что оказалось вторым по величине месячным результатом за всю историю наблюдений. Повышенный интерес объясняют ожиданиями очередных шагов Федеральной резервной системы в сторону снижения базовой ставки.