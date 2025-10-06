В Хабаровском крае потушили лесной пожар у посёлка Победа

Новая неделя в Хабаровском крае началась без лесных пожаров. За прошедшие выходные был зафиксирован один лесной пожар недалеко от посёлка Победа в Хабаровском районе. Площадь возгорания составила 8 гектаров, его удалось оперативно локализовать. Угрозы населённому пункту и объектам экономики огонь не представлял, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По предварительным данным, очаг возгорания возник из-за нарушения правил пожарной безопасности местными жителями. «Такие пожары обычно происходят вблизи населённых пунктов. Мы продолжаем профилактическую работу и усиливаем патрулирование лесов как наземными силами, так и с помощью беспилотных летательных аппаратов», — отметил заместитель министра лесного хозяйства и лесопереработки края Владимир Кадыков.
В этом году перед службой стоит задача сократить площадь лесных пожаров на 42,9% в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», и план выполняется успешно. С начала пожароопасного сезона зарегистрировано 127 лесных пожаров, площадь, пройденная огнём, составила почти 65,8 тысячи гектаров, что ниже установленного лимита в 147 тысяч гектаров.
Несмотря на благоприятную обстановку, риск новых возгораний сохраняется. На отдельных территориях края продолжает действовать особый противопожарный режим. Нарушения правил караются штрафами: для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч, для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 миллиона рублей. В случае уничтожения или повреждения лесов возможна уголовная ответственность с лишением свободы до 10 лет.
Минлесхоз края призывает жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности на природе. В случае обнаружения возгораний необходимо сообщать по телефону «прямой линии» лесной охраны 8−800−100−94−00 или в единую службу спасения 112.