В Хабаровском крае потушили лесной пожар у посёлка Победа

Несмотря на благоприятную обстановку, риск новых возгораний сохраняется. На отдельных территориях края продолжает действовать особый противопожарный режим. Нарушения правил караются штрафами: для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч, для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 миллиона рублей. В случае уничтожения или повреждения лесов возможна уголовная ответственность с лишением свободы до 10 лет.