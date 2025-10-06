Канатная дорога круглогодичного курорта начала работать в Приморье

Первым объектом, готовым к эксплуатации, стала современная кресельная канатная дорога длиной полтора километра с перепадом высот около 800 метров. По словам заместителя генерального директора компании Павла Иванова, запуск подъемника намечен на октябрь, а к новогодним праздникам планируется открытие горнолыжных трасс с искусственным оснежением.
«Мы хотим порадовать жителей края, чтобы они уже в этом сезоне смогли кататься на наших склонах. Подъемники будут работать и летом, как туристический объект для прогулок и экскурсий», — отметил Иванов.
В дальнейшем на территории курорта появятся отели на 250 номеров, апартаменты, рестораны и водно-оздоровительный комплекс с крытыми и открытыми бассейнами. Ввод этой инфраструктуры запланирован к сезону 2026−2027 годов.
Проект реализуется в формате государственно-частного партнерства по механизму дальневосточной концессии. Инвестор получает поддержку со стороны правительства края и федеральных институтов развития. «Без участия региона и государства такой масштабный проект просто невозможен. Нам помогли с подключением к сетям, земельными вопросами, созданием правовой базы», — подчеркнул представитель компании.
Одним из направлений круглогодичного туризма станут экотропы. Автор проекта «Тропа Арсеньева» Илья Зорин рассказал, что благоустройство маршрута к историческим местам стало возможным именно благодаря строительству курорта.
«Идея возникла после пандемии, когда люди стали искать новые маршруты рядом с городом. Сейчас мы вместе с администрацией и инвесторами нашли решение: тропа будет благоустроена настилами, смотровыми площадками, табличками и местами для отдыха», — пояснил он.
Напомним, что ранее министр туризма Приморского края Наталья Набойченко отмечала, что в ближайшее время во всех муниципалитетах региона будут созданы самые разные экотропы для туристов и местных жителей.
По оценке инвесторов, реализация проекта обеспечит порядка 500 новых рабочих мест.