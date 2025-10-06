Ученый назвал самые популярные и урожайные сорта картошки в Беларуси

Генеральный директор Научно-практического центра по картофелеводству и плодоовощеводству Национальной академии наук Беларуси Вадим Маханько сказал в эфире телеканала СТВ, какие самые популярные и урожайные сорта картошки в стране.
По его словам, урожайные все сорта, но сравнить их возможно в полной мере «только в одинаковых условиях при одинаковой агротехнике на одном участке».
«А по популярности, — говорит Маханько, — это белорусские сорта “Скарб”, “Бриз”, “Манифест”, “Першацвет”, а также ряд сортов немецкой и голландской селекции».
Также специалист объяснил, что иностранная селекция нужна как для сравнения, так и для закрытия тех или иных потребностей рынка:
«Есть ряд направлений в селекции, к которым мы только недавно приступили. Поэтому сделать качественные чипсы и очень качественный картофель фри пока из белорусских сортов не получается. Но все впереди».
