Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученый назвал самые популярные и урожайные сорта картошки в Беларуси

Белорусский ученый назвал самые популярные и урожайные сорта картофеля.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный директор Научно-практического центра по картофелеводству и плодоовощеводству Национальной академии наук Беларуси Вадим Маханько сказал в эфире телеканала СТВ, какие самые популярные и урожайные сорта картошки в стране.

По его словам, урожайные все сорта, но сравнить их возможно в полной мере «только в одинаковых условиях при одинаковой агротехнике на одном участке».

«А по популярности, — говорит Маханько, — это белорусские сорта “Скарб”, “Бриз”, “Манифест”, “Першацвет”, а также ряд сортов немецкой и голландской селекции».

Также специалист объяснил, что иностранная селекция нужна как для сравнения, так и для закрытия тех или иных потребностей рынка:

«Есть ряд направлений в селекции, к которым мы только недавно приступили. Поэтому сделать качественные чипсы и очень качественный картофель фри пока из белорусских сортов не получается. Но все впереди».

Белорусский специалист также сказал, из какого сорта картошки получаются самые вкусные драники и бабка. И назвал правила хранения картошки.

Еще ученый сказал, почему на участке Лукашенко нет арбузов в 2025 году.

Ранее мы писали, что ученые назвали лучшие сорта белорусской картошки для пюре, жарки и хранения.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал, каким окажется октябрь 2025 года в Беларуси — то тепло, то холодно.