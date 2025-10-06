Выплаты, зависящие от размера социальных пенсий, хотят увеличить на 14,8 процента

Выплаты, которые зависят от размера социальных пенсий, хотят проиндексировать на 14,8 процента в России. Об этом в понедельник, 6 октября, сообщили в РИА Новости.
В Государственную думу поступил проект федерального бюджета на 2026−2028 годы от кабмина. По документу устанавливается объем бюджетных ассигнований.
— На темп роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год в 2026 году на 14,8 процента, в 2027 году на 6,8 процента и в 2028 году на 4,0 процента с 1 апреля проиндексированы выплаты, — говорится в проекте.
Социальные пенсии доступны тем категориям граждан, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховых выплат, передает информационное агентство.
Кроме того, в 2026 году россияне, достигшие пенсионного возраста и имеющие накопительную пенсию в размере менее 440 тысяч рублей, смогут получить всю сумму единовременно.
Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин также рассказал, что в России есть редкая возможность получать сразу две пенсии, но это доступно только при строго определенных условиях.