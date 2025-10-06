Силы ПВО остановили атаку ВСУ на Москву

Срочная новость.
Силы российской ПВО перехватили и уничтожили один беспилотник над Москвой. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Глава города сообщил, что на месте падения дрона работают специалисты.
