Массированная атака ВСУ отражена в Воронежской области

Срочная новость.
Дежурные силы ПВО перехватили и нейтрализовали около 10 украинских беспилотников над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. По предварительной информации пострадавших и разрушений не обнаружено.
Дежурные силы ПВО перехватили и нейтрализовали около 10 украинских беспилотников над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. По предварительной информации пострадавших и разрушений не обнаружено.
Срочная новость.
Дежурные силы ПВО перехватили и нейтрализовали около 10 украинских беспилотников над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. По предварительной информации пострадавших и разрушений не обнаружено.