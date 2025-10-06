Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массированная атака ВСУ отражена в Воронежской области

Дежурные силы ПВО перехватили и нейтрализовали около 10 украинских беспилотников над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. По предварительной информации пострадавших и разрушений не обнаружено.

Срочная новость.

Дежурные силы ПВО перехватили и нейтрализовали около 10 украинских беспилотников над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. По предварительной информации пострадавших и разрушений не обнаружено.