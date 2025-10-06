Собянин: силы ПВО ликвидировали беспилотник, летевший на Москву

Российские военные ликвидировали беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины, летевший на столицу, проинформировал Сергей Собянин.
Мэр Москвы уточнил, что на месте падения обломков беспилотника находятся специалисты.
«Силами ПВО Минобороны сбит один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в Telegram.
Напомним, 23 сентября Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны уничтожили пять БПЛА, летевших в сторону Москвы.
Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье российские силы ПВО перехватили и ликвидировали над территорией страны 32 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины самолётного типа.