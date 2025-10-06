В России хотят маркировать чипсы и газировку как опасные для здоровья

Россиянам напомнили о вреде, который наносят организму чипсы и газировка. Употребление этих продуктов ведет к ожирению и сахарному диабету. В связи с имеющимися рисками указанные продукты необходимо маркировать как опасные. С таким предложением выступил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб, цитирует ТАСС.
Он отметил, что для обозначения опасных продуктов можно использовать ценники других цветов. Например, добавил спикер, следует ввести красную маркировку, указывающую на «крайне опасные» товары, которые можно употреблять «один-два раза в год».
«На упаковке вредной еды надо писать, что она приводит к ожирению, диабету, проблемам ЖКТ. Написать, что этот продукт не рекомендован к ежедневному употреблению, особенно детям. Прямо крупными буквами написать, чтобы видели родители», — выступил с инициативой Владислав Гриб.
Россиянам также напомнили о продуктах-аллергенах. В их числе куриные яйца и орехи. Нутрициолог определила «большую восьмерку».