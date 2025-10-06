В России хотят маркировать чипсы и газировку как опасные для здоровья

«На упаковке вредной еды надо писать, что она приводит к ожирению, диабету, проблемам ЖКТ. Написать, что этот продукт не рекомендован к ежедневному употреблению, особенно детям. Прямо крупными буквами написать, чтобы видели родители», — выступил с инициативой Владислав Гриб.