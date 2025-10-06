В Жетысуском районе Алматы модернизируют 26 километров дорожной сети

В список вошли улицы Жайсан, Постышева, Есим хана, Жолымбет, Палладина, Бурундайская и другие. Особенно значимым объектом стала улица Постышева — главная транспортная артерия микрорайона, соединяющая город с пригородами. Несколько лет назад здесь прокладывали инженерные сети, и жители не раз просили о ремонте через E-otinish и на отчётных встречах с властями.
— На сегодняшний день дорожное покрытие уложено на 31 улице района. В микрорайоне Кемел многие дороги были разрыты из-за прокладки инженерных сетей, и после их завершения мы зашли сюда с ремонтом. Проложен асфальт, сделаны тротуары, нанесена дорожная разметка, установлены знаки. Осталось две улицы — до конца октября они будут завершены. При этом по договору срок стоит до 30 ноября. Для подрядчиков предусмотрена пятилетняя гарантия: в этот период все неполадки устраняются за их счёт, — сообщил руководитель отдела развития улично-дорожной сети управления развития дорожной инфраструктуры Нурзат Ордабаев.
Работы велись комплексно: задействовали около 15 бригад по 6−10 человек и 27 единиц техники. Асфальтирование шло и днём, и ночью.
— Основные работы по проезжей части завершены, на тротуарах осталось устранить мелкие замечания и поднять люки. Мы давно работаем в этой сфере и всегда стараемся держать марку. Гарантия на все объекты — 5 лет, — отметил начальник участка Юрий Чжен.
Жители микрорайона Кемел особенно довольны ремонтом. Екатерина Трегубенко вспоминает:
— По улице Постышева несколько лет прокладывали инженерные сети, и повсюду была грязь. Машины и автобусы проваливались, детям приходилось надевать пакеты на ноги, чтобы добраться до дома. Теперь всё изменилось: есть асфальтированная дорога, тротуары и пешеходные переходы. Мы спокойно доезжаем домой, а дети в безопасности. Районные власти обсуждали с жителями состояние дорог, и вот результат. Да, остаются улицы без покрытия, но нам обещали, что в следующем году и они будут включены в ремонт.
По словам специалистов, обновлённые дороги значительно улучшат транспортную доступность района, повысят безопасность движения и сделают жизнь горожан комфортнее.