В Жетысуском районе Алматы модернизируют 26 километров дорожной сети

— По улице Постышева несколько лет прокладывали инженерные сети, и повсюду была грязь. Машины и автобусы проваливались, детям приходилось надевать пакеты на ноги, чтобы добраться до дома. Теперь всё изменилось: есть асфальтированная дорога, тротуары и пешеходные переходы. Мы спокойно доезжаем домой, а дети в безопасности. Районные власти обсуждали с жителями состояние дорог, и вот результат. Да, остаются улицы без покрытия, но нам обещали, что в следующем году и они будут включены в ремонт.