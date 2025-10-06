Стало известно, когда в домах Башкирии заменят все изношенные лифты.

В этом году в Башкирии будут заменены все лифты с истекшим сроком эксплуатации в многоквартирных домах, а именно 620 лифтов в 231 доме, сообщает Фонд капремонта РБ.
Новые лифты будут современными, отвечающими всем требованиям безопасности и комфорта. Уже заменены 418 лифтов в 143 домах.
С учетом замены 620 лифтов в текущем году, в республике будет заменено 4865 лифтов или 40% от их общего числа в многоквартирных домах. На это направлено около 13,5 млрд рублей или 33% от общего финансирования плана капитального ремонта.
«В последующие годы мы планируем выполнять только плановую замену лифтового оборудования», — сообщила министр ЖКХ РБ Ирина Голованова.
Ранее сообщалось, что в Башкирии изменится бюджетная поддержка капремонта домов.