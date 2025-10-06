Самолеты из Беларуси в Египет и обратно стали прилетать на 35−45 минут раньше из-за изменений в маршруте

Республиканский союз туристических организаций сообщает, что самолеты из Беларуси стали прилетать в Египет на 35−45 минут.
«Это стало возможным благодаря частичному изменению маршрута следования», — отмечают в РСТО.
По информации туроператоров по данному направлению, если раньше самолеты «Белавиа» (национальная авиакомпания выступает перевозчиком, а консолидацию рейсов обеспечивают туроператоры страны) прибывали на курорты примерно за шесть часов и сорок пять минут. Теперь же рейс Минск — Хургада занимает 6 часов и 10 минут, обратный путь короче еще на пять минут. Что касается полета из столицы Беларуси в Шарм-эль-Шейх и обратно, то время в пути составляет шесть часов ровно.
Также в Союзе добавили, что ограничения на багаж для пассажиров данных направлений сняты:
«Теперь разрешенный зарегистрированный багаж по направлению Египет — до 23 кг, ручная кладь — 5 кг (ранее соответственно — 14 кг и 5 кг)».
Правда, в связи с сокращением времени в пути операторы не планируют перерасчет цен на турпакеты.
