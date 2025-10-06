Самолеты из Беларуси в Египет и обратно стали прилетать на 35−45 минут раньше из-за изменений в маршруте

По информации туроператоров по данному направлению, если раньше самолеты «Белавиа» (национальная авиакомпания выступает перевозчиком, а консолидацию рейсов обеспечивают туроператоры страны) прибывали на курорты примерно за шесть часов и сорок пять минут. Теперь же рейс Минск — Хургада занимает 6 часов и 10 минут, обратный путь короче еще на пять минут. Что касается полета из столицы Беларуси в Шарм-эль-Шейх и обратно, то время в пути составляет шесть часов ровно.