Экоактивистку Тунберг хотят депортировать в Грецию из Израиля

Более 70 активистов «Флотилии стойкости», среди которых известная шведская активистка Грета Тунберг, планируют депортировать из Израиля. Об этом в воскресенье, 5 октября, сообщили в France 24.
— Шведская активистка Грета Тунберг будет среди более чем 70 человек разных национальностей, которые покинут Израиль в понедельник. Большинство, если не все, будут доставлены самолетом в Грецию, — уточнили в материале.
Так, с территории страны уедут 28 французов, 27 граждан Греции, 15 граждан Италии и девять подданных Швеции. Кроме того, около 20 испанцев уже вернулись домой днем ранее.
3 октября ЦАХАЛ удалось установить контроль над 42 судами, входившими в состав флотилии «Сумуд», в которой участвовала Грета Тунберг. Все корабли шли на прорыв блокады сектора Газа.
Позже активистка якобы пожаловалась на клопов в ее камере и недостаток предлагаемой питьевой воды и еды. Она также возмутилась суровым обращением со стороны полиции и неудобством самой камеры.
Затем Министерство иностранных дел (МИД) Израиля назвало «наглой ложью» сообщения о жестоком обращении с Гретой Тунберг, а также другими задержанными участниками «Флотилии стойкости».