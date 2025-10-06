Россиянам рассказали, что будет за чтение новостей на рабочем месте

Россияне, листающие ленту в соцсети или читающие новости на рабочем месте, должны быть готовы к выговорам и взысканиям. Эти действия могут квалифицировать как дисциплинарные проступки. Об этом предупредил глава Центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский в беседе с RT.
Юрист напомнил, что за чтение новостей на работе может последовать, в том числе, увольнение. Такое имеет место быть, если в договоре обозначено, что служебный интернет предназначен исключительно для рабочих целей.
«В случае нарушения таких запретов работник может быть подвергнут дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения», — уведомил Александр Хаминский.
В ОП тем временем предложили маркировать опасные для здоровья продукты. К ним относятся чипсы и газировка, употребление которых ведет к ожирению и диабету.