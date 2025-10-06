Отдыхать за границу уехали 18 питомцев из Хабаровского края

Питомцы отправились на отдых в Таиланд, туда уехали кошка и две собаки, отдыхать в Турцию полетели три собаки, во Вьетнам — две. Посещение Канады предстояло двум кошкам и собаке, и по одному питомцу каждого вида отдохнут в Грузии. Всего животные улетели в десять стран, в том числе Объединенные Арабские Эмираты, Республику Корея, Китай, Кипр и Израиль.