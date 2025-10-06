Ричмонд
Отдыхать за границу уехали 18 питомцев из Хабаровского края

С хозяевами в отпуск за месяц уехали 12 собак и 6 кошек.

В сентябре из Хабаровского края отдыхать за границу вместе с хозяевами уехали 18 питомцев — 12 собак и 6 кошек, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В Международном аэропорту Хабаровска на вывоз за рубеж животных-компаньонов за месяц специалисты Россельхознадзора оформили 18 ветеринарных сертификатов.

Питомцы отправились на отдых в Таиланд, туда уехали кошка и две собаки, отдыхать в Турцию полетели три собаки, во Вьетнам — две. Посещение Канады предстояло двум кошкам и собаке, и по одному питомцу каждого вида отдохнут в Грузии. Всего животные улетели в десять стран, в том числе Объединенные Арабские Эмираты, Республику Корея, Китай, Кипр и Израиль.

— С начала года из Хабаровского края за рубеж выехали 96 животных-компаньонов. Владельцы могут предварительно подавать заявления на оформление ветеринарного сертификата на вывоз животных за рубеж онлайн на сайте Россельхознадзора, также его можно оформить в управлении Россельхознадзора по месту проживания питомца, — сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Напомним, в Хабаровском крае введена обязательная регистрация собак.