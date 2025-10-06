Море заждалось: самолет из Омска в Сочи задержан на восемь часов

Изрядно помучиться придется пассажирам омского аэропорта, которые должны были улететь сегодня в Сочи утренними рейсами. Так самолет авиакомпании «Смартавиа» должен был взлететь в 5:25 местного времени. Однако по неизвестным причинам рейс отложен до 10 часов утра. Еще хуже обстоят дела с рейсом в Сочи от авиакомпании «Икар». Ее самолет, обязанный взлететь по расписанию в 9:05, застрял в Омске на более чем 8 часов. На данный момент его отправление запланировано на 17 часов 30 минут омского времени.