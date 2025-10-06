Волгоградцам станет сложнее поступать в вузы с 2026 года

— Вопрос регулирования платного приема, в первую очередь направлен на повышение качества высшего образования. Задача законопроекта, который приняла Дума в этой части, — сделать так, чтобы платный прием был подспорьем бюджетному, а не шел вразрез с ним, — поделился «Парламентской газете» первый зампредседателя коомитета Госдумы по науке и высшему образованию, профессор РАН Александр Мажуга.