Номер отключат: новые правила ввели для всех россиян с телефоном

Проблема в том, что на такие номера могут быть привязаны важные аккаунты — на «Госуслугах», мобильный банк или другие сервисы. Если злоумышленник получит доступ к номеру, он сможет воспользоваться этими сервисами и получить несанкционированный доступ к личной информации.