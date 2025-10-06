Номер отключат: новые правила ввели для всех россиян с телефоном

Об изменениях в правилах использования мобильной связи в России рассказала кандидат юридических наук Ирина Сивакова, сообщает ИА DEITA.RU.
По её словам, новая норма предусматривает, что, если абонент не пользовался услугами связи в течение 90 календарных дней или другого установленного договором срока, его номер автоматически будет отключён и расторгнут.
Ранее операторы имели право самостоятельно включать такие условия в договоры с абонентами, устанавливая различные сроки бездействия. Законодательное регулирование этого процесса отсутствовало, пишет портал «Юридические тонкости».
Теперь же эта процедура стала обязательной для всех: если гражданин не активировал СИМ-карту за три месяца, оператор обязуется отключить номер. Это нововведение создает потенциальные возможности для злоумышленников.
Юрист пояснила, что после блокировки номера оператор имеет право перевыпустить «симку» и передать ранее отключённые номера новым пользователям. В результате злоумышленники охотятся за такими освободившимися номерами.
Проблема в том, что на такие номера могут быть привязаны важные аккаунты — на «Госуслугах», мобильный банк или другие сервисы. Если злоумышленник получит доступ к номеру, он сможет воспользоваться этими сервисами и получить несанкционированный доступ к личной информации.
Для защиты своих данных и аккаунтов юрист посоветовала россиянам внимательно следить за использованием СИМ-карт, оформленных на их имя, а также за привязками номеров к критически важным сервисам.