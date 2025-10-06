«Разметают за десять минут». Блины с ветчиной и сыром оказались самым популярным блюдом в кафе Дворца Независимости в Минске

Десерты — кусочки тортов, напоминающие «Медовик» и «Наполеон», а также трубочки с белковым кремом. У кассы лежат батончики — например, шоколадные с помадкой и Za от фабрики «Спартак», халва в шоколаде бобруйского «Красного пищевика», а также Snickers и Bounty. А на полочке за кассой видны, среди прочего, плитки шоколада — скажем, «Мишка на поляне» и «Беловежская пуща» от «Коммунарки».