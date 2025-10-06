«Разметают за десять минут». Блины с ветчиной и сыром оказались самым популярным блюдом в кафе Дворца Независимости в Минске

Телеканал «Беларусь 1» показал, как выглядит кафе Дворца Независимости в Минске, и сообщил, какое блюдо в нем самое популярное.
В эфире отметили, что здесь перекусывают и сотрудники службы безопасности, и садовники, и гости Дворца Независимости, и члены правительства, и журналисты в ожидании мероприятий с участием президента Беларуси Александра Лукашенко.
На стенах картины и работы в духе техники вытинанки. А на витринах видны разнообразные горячие блюда из мяса — котлеты с начинкой и без, отбивные, бифштекс с яйцом, «мясной хлеб». На соседнем прилавке — салат из свеклы и белого сыра, овощные салаты.
Десерты — кусочки тортов, напоминающие «Медовик» и «Наполеон», а также трубочки с белковым кремом. У кассы лежат батончики — например, шоколадные с помадкой и Za от фабрики «Спартак», халва в шоколаде бобруйского «Красного пищевика», а также Snickers и Bounty. А на полочке за кассой видны, среди прочего, плитки шоколада — скажем, «Мишка на поляне» и «Беловежская пуща» от «Коммунарки».
Также видны пакетики соков по 200 миллилитров и молочные продукты в пластиковых бутылках. Имеется чай и кофе из кофемашины.
«По блюдам кухня классическая белорусская — можно и позавтракать, и пообедать, и поужинать. А еще еду отсюда часто берут с собой. Это так и называется — ссобойка из дворца», — сказано в сюжете.
Сотрудница кафе заметила:
«Блины с ветчиной и сыром — это самое [популярное] у нас. Разметают за десять минут всегда».
Политический обозреватель телеканала СТВ Алена Сырова сказала своим коллегам с «Беларусь 1»:
«Наверное, кто-то думает, что у нас золотые тарелочки, серебряные ложечки… Но нет. Здесь просто очень вкусно».
