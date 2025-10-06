Чемпион России по спидвею определился в Приморье

Главной интригой вечера стала борьба за чемпионский титул между действующим чемпионом страны, членом тольяттинской команды «Мега-Лада» Романом Лахбаумом и одним из ведущих гонщиков владивостокского «Востока» Сергеем Логачевым, который уступал сопернику всего одно очко.
Несмотря на недавнюю травму — перелом ключицы, — Сергей Логачев решился выйти на старт и побороться за золото. Решающий момент наступил уже в пятом заезде, где оба претендента сошлись на треке. Победу в этом заезде и психологическое преимущество взял член команды «Восток». К финишу гонки оба лидера набрали одинаковое количество очков, и судьбу чемпионского титула решал дополнительный заезд.
На глазах почти 5 тысяч зрителей, заполнивших трибуны владивостокского стадиона, Сергей Логачев обошел Лахбаума и стал новым чемпионом России по спидвею. Роман Лахбаум завоевал «серебро», а бронзовым призером по итогам сезона стал еще один представитель «Мега-Лады» Виктор Кулаков, отмечает пресс-служба краевого кабмина.
Завершилось спортивное мероприятие церемонией награждения чемпионов в личном зачете, а также по итогам всего спидвейного сезона: «Восток» вернул себе статус чемпиона России. Кубки и медали спортсменам вручил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.