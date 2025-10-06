Чемпион России по спидвею определился в Приморье

Несмотря на недавнюю травму — перелом ключицы, — Сергей Логачев решился выйти на старт и побороться за золото. Решающий момент наступил уже в пятом заезде, где оба претендента сошлись на треке. Победу в этом заезде и психологическое преимущество взял член команды «Восток». К финишу гонки оба лидера набрали одинаковое количество очков, и судьбу чемпионского титула решал дополнительный заезд.