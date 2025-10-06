В Хабаровске Урожайная Луна вырастет на глазах в ночь на 7 октября

В ночь с 6 на 7 октября жители Хабаровска смогут увидеть Луну, которая почти «подпрыгнет» на небе — это Урожайное суперлуние, когда полная Луна находится в перигее, ближайшей точке к Земле. Она будет казаться заметно крупнее и ярче обычного, освещая ночной город мягким золотым светом, сообщает hab.aif.ru.
Это первое из четырёх суперлуний подряд до января 2026 года. В октябре Луна приблизится к нашей планете на 361 500 км — почти на 14% ближе, чем обычное полнолуние, благодаря чему её диаметр увеличится на 6−7%, а яркость — на 13−30%. Октябрьская полная Луна получила название Урожайная: исторически её свет помогал собирать урожай даже после заката.
В Хабаровске Луна взойдет около 01:55 7 октября и будет видна на протяжении всей ночи. Лучшие места для наблюдения — открытые пространства, парки, набережные и поля. Эффектно она будет смотреться на фоне горизонта, создавая ощущение гигантского светящегося диска.
Следующие суперлуния:
5 ноября 2025 — Бобровая Луна (Beaver Supermoon), самое близкое суперлуние года (бобры становятся более активными и строят плотины и запасы пищи, готовясь к зиме).
4 декабря 2025 — Холодная Луна (Cold Moon Supermoon).
25 января 2026 — Волчья Луна (Wolf Moon Supermoon — название восходит к древним индейским племенам, которые отслеживали времена года по лунным календарям. Считалось, что волки воют чаще в январе из-за голода в период нехватки пищи зимой.).
Другие небесные шоу октября:
Дракониды — пик метеорного дождя вечером 8 октября, но почти полная Луна будет мешать наблюдению.
Ориониды — пик
Астрономы советуют фотографам использовать штатив, экспериментировать с экспозицией и включать в кадр объекты на земле, чтобы подчеркнуть масштаб Луны. Не упустите шанс насладиться этим уникальным зрелищем и сделать эффектные снимки ночного неба.