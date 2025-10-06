В Хабаровске Урожайная Луна вырастет на глазах в ночь на 7 октября

Это первое из четырёх суперлуний подряд до января 2026 года. В октябре Луна приблизится к нашей планете на 361 500 км — почти на 14% ближе, чем обычное полнолуние, благодаря чему её диаметр увеличится на 6−7%, а яркость — на 13−30%. Октябрьская полная Луна получила название Урожайная: исторически её свет помогал собирать урожай даже после заката.