Земфира* не закрыла свой бизнес в России: певица следит за ИП удаленно

Министерство юстиции Российской Федерации внесло певицу в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года. В ведомстве отмечали, что она открыто выступала в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах и высказывалась против проведения специальной военной операции, а также получала поддержку из-за рубежа. В июне министерство сообщало, что певица проживает за пределами России. Последние концерты она провела в Грузии и Ереване.