Земфира* не закрыла свой бизнес в России: певица следит за ИП удаленно

Певица Земфира*, признанная в России иноагентом, продолжает следить за своим статусом индивидуального предпринимателя. Согласно документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, необходимые сведения были поданы в налоговую инспекцию.
Из документов следует, что певица не закрыла индивидуальное предпринимательство в России. В частности, 2 сентября в налоговый орган были внесены сведения о регистрации ИП в Социальном фонде РФ.
В соответствии с законодательством, для сохранения статуса индивидуального предпринимателя требуется регулярно сдавать отчетность и подавать налоговую декларацию. Эту процедуру можно выполнить дистанционно, используя электронную цифровую подпись или действуя по доверенности.
Согласно предоставленным данным, Земфира* открыла свое ИП в ноябре 2004 года. Основным видом деятельности значится творческая работа в сфере искусства и организации развлечений. Также у предпринимательницы зарегистрирован дополнительный вид деятельности — оптовая торговля непродовольственными товарами.
Министерство юстиции Российской Федерации внесло певицу в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года. В ведомстве отмечали, что она открыто выступала в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах и высказывалась против проведения специальной военной операции, а также получала поддержку из-за рубежа. В июне министерство сообщало, что певица проживает за пределами России. Последние концерты она провела в Грузии и Ереване.
Прежде стало известно, что у певицы накопился внушительный долг перед Федеральной налоговой службой. Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, исполнительница имеет задолженность перед ФНС РФ в размере 734 тысяч рублей.
Напомним, иноагентов обязали открывать специальные рублевые счета для выплат. Теперь их доходы за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов должны быть зачислены на спецсчет в национальной валюте.
Тем временем Министерство финансов РФ предложило ограничить лиц, признанных иноагентами, в налоговых преференциях и установить для них единую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 30%.
* — Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.