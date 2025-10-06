Певица Земфира* решила не закрывать свое ИП в России

Певица Земфира*, уехавшая из страны, все еще числится индивидуальным предпринимателем в России — она исправно передает все необходимые данные в налоговую службу. Соответствующая информация следует из юридических документов.
Последний раз артистка подтверждала предпринимательскую деятельность в РФ в начале прошлого месяца. Несмотря на это, Земфира* все еще продолжает жить за рубежом, а также выступать для фанатов в Европе.
ИП певица открыла 22 года назад. В качестве дополнительного вида деятельности у индивидуального предпринимателя указана оптовая торговля «непродовольственными потребительскими товарами», передает РИА Новости.
В конце сентября приставы закрыли исполнительное производство в отношении певицы Земфиры* по неоплаченной коммуналке после погашения всех долгов.
Кроме того, недавно исполнительнице также отказали в рассмотрении жалобы об исключении из реестра иностранных агентов. Земфиру* включили в перечень в феврале 2023 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.