Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Певица Земфира* решила не закрывать свое ИП в России

Певица Земфира*, уехавшая из страны, все еще числится индивидуальным предпринимателем в России — она исправно передает все необходимые данные в налоговую службу. Соответствующая информация следует из юридических документов.

Певица Земфира*, уехавшая из страны, все еще числится индивидуальным предпринимателем в России — она исправно передает все необходимые данные в налоговую службу. Соответствующая информация следует из юридических документов.

Последний раз артистка подтверждала предпринимательскую деятельность в РФ в начале прошлого месяца. Несмотря на это, Земфира* все еще продолжает жить за рубежом, а также выступать для фанатов в Европе.

ИП певица открыла 22 года назад. В качестве дополнительного вида деятельности у индивидуального предпринимателя указана оптовая торговля «непродовольственными потребительскими товарами», передает РИА Новости.

В конце сентября приставы закрыли исполнительное производство в отношении певицы Земфиры* по неоплаченной коммуналке после погашения всех долгов.

Кроме того, недавно исполнительнице также отказали в рассмотрении жалобы об исключении из реестра иностранных агентов. Земфиру* включили в перечень в феврале 2023 года.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.