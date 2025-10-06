Академик РАН заявил о необходимости доизучения геологии российской Арктики

Исследователь добавил, что нужно развивать инфраструктуру вдоль Северного морского пути, необходимо восстановить сеть полярных станций, существовавших в советское время, и укреплять существующие населенные пункты в Арктике — Диксон, Тикси, Певек. Так, на мысе Челюскин, где в 70−80-е годы прошлого столетия на полярной станции и в аэропорту работало 100−120 человек, сейчас зимует не более пяти. «Нужны не просто пункты обеспечения, а должны быть и аэродромы, и большая служба для проходки судов. Мне кажется, это всё должно возрождаться и для развития Северного морского пути, и для работы ученых в Арктике», — сказал он.