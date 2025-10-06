Россиянам объяснили, могут ли их уволить за просмотр соцсетей в рабочее время

Использование социальных сетей и мессенджеров в рабочее время может быть расценено как дисциплинарное нарушение. Соответствующее разъяснение в беседе с RT предоставил юрист, возглавляющий Центр правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Он уточнил, что такая ситуация возможна при условии, если работодатель четко прописал в трудовом договоре или внутренних регламентах, что корпоративный интернет-трафик предназначен исключительно для служебных задач. При нарушении этих ограничений сотрудник может столкнуться с дисциплинарными мерами вплоть до расторжения трудового договора, однако увольнение, по словам эксперта, должно применяться лишь как крайняя мера воздействия.
По словам Хаминского, просмотр социальных сетей обычно не входит в трудовые функции сотрудников и не подлежит оплате со стороны нанимателя. Исключение может распространяться только на специалистов по SMM-продвижению, осуществляющих профессиональную деятельность в цифровом пространстве.
Эксперт особо подчеркнул, что для личного общения в мессенджерах и соцсетях работникам предусмотрен обеденный перерыв, который следует использовать для подобных целей.
Читайте также: Человеческие останки удалось обнаружить благодаря потерянному телефону.