На Западе заявили, что Китай тайно платит Ирану за ресурсы в обход санкций

Китай тайно приобретает нефть у Ирана, несмотря на санкции США. Пекин обменивает ресурсы на строительство инфраструктуры в стране. С таким заявлением выступило The Wall Street Journal, ссылаясь на многочисленные источники.
По версии издания, Китай и Иран сотрудничают «по бартеру». Взаимодействие тщательно скрывают. По имеющимся данным, такая система провела 8,4 миллиарда долларов в виде нефтяных платежей за 2025 год.
«Иранская нефть поставляется в Китай, к крупнейшему клиенту Тегерана, а взамен поддерживаемые государством китайские компании строят инфраструктуру в Иране», — утверждается в статье.
Власти КНР между тем предложили США отменить некоторые санкции на сделки со странами, попадающими под запрет из-за соображений нацбезопасности. Пекин готов предоставить инвестиции на сумму в триллион долларов.