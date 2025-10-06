Трамп приказал отправить 400 нацгвардейцев из Техаса в другие штаты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп распорядился направить из штата Техас около 400 бойцов Нацгвардии в другие штаты, проинформировал губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер.
Он уточнил, что, в частности, Нацгвардия появится в Иллинойсе и Орегоне.
«Президент Трамп приказал направить 400 бойцов Национальной гвардии Техаса для развёртывания в Иллинойсе, Орегоне и других местах в США», — написал губернатор на своей странице в соцсети X*.
Ранее сообщалось, что суд заблокировал решение администрации президента Соединённых Штатов Дональда Трампа об использовании бойцов Нацгвардии при ночных протестах у здания иммиграционной полиции в Портленде в штате Орегон.
