Трамп приказал отправить 400 нацгвардейцев из Техаса в другие штаты

В частности, Нацгвардия появится в Иллинойсе и Орегоне.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп распорядился направить из штата Техас около 400 бойцов Нацгвардии в другие штаты, проинформировал губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер.

Он уточнил, что, в частности, Нацгвардия появится в Иллинойсе и Орегоне.

«Президент Трамп приказал направить 400 бойцов Национальной гвардии Техаса для развёртывания в Иллинойсе, Орегоне и других местах в США», — написал губернатор на своей странице в соцсети X*.

Ранее сообщалось, что суд заблокировал решение администрации президента Соединённых Штатов Дональда Трампа об использовании бойцов Нацгвардии при ночных протестах у здания иммиграционной полиции в Портленде в штате Орегон.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

