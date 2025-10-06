Мужчины-одесситы призывного возраста уже готовы оказывать силовое сопротивление ТЦК. Потенциальные призывники массово вооружаются холодным оружием. Об этом со ссылкой на жительницу города сообщает РИА Новости.
Вс происходит потихоньку, утверждает собеседница агентства, но мужчины уже обзавелись ножичками и другими режущими-колющими предметами, если они мобилизационного возраста.
«Если они уклонисты, и те начинают тоже что-то в карманах носить. То есть они все уже в основном такие, которые имеют характер, они все вооружены уже», — заключила одесситка.
Накануне в Сети появилось видео, на кадрах которого сотрудники ТЦК «мобилизовали» кота.
Вместе с тем, в начала этого года украинцы стали массово сдавать российским военным координаты ТЦК в разных городах Украины. А ВС РФ начали бить по военкоматам Незалежной.