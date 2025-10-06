Топ-5 главных новостей в Молдове 6 октября 2025: День вина в Молдове запомнился заоблачными ценами; на Молдову идёт неделя дождей, холод и заморозки — когда снова потеплеет; почему жильё в Молдове еще сильнее подор

Главные новости в Молдове на утро понедельника, 5 октября 2025:
1. Как прошел День вина в Кишиневе: Стало известно, почему алкоголь и еда стоили баснословных денег — что скрылось за шашлычном дымом.
2. На Молдову идёт неделя дождей, холод и заморозки: Вернется ли еще тепло — синоптики дали точный прогноз.
3. Жильё в Молдове еще сильнее подорожает: Владельцев недвижимости ждёт переоценка для налогообложения — рассказываем за что и когда.
4. Европейская демократия подошла к опасной черте: Выборы всё чаще превращаются не в столкновение идей, а в состязание манипуляций — именно это происходит в Молдове.
5. Как пауки в банке: Партию власти в Молдове ждёт кризис «внутривидовой» борьбы — они начнут подсиживать друг друга — мнение.
Читайте также:
Что вы знаете о запредельном цинизме: Глава Франции поздравил президента Молдовы за «большие достижения» на парламентских выборах, а «Европе надо поучиться в защите избирательного процесса».
Макрон также поздравил Майю Санду с тем, что она успешно выдержала «испытание вмешательством и дезинформацией со стороны России» (далее…).
Почему ANSA допускает на прилавки магазинов Молдовы опасные для жизни продукты питания: Агентство отзывает их только через две недели после начала продаж.
И, как правило, отзывает их, когда их уже, скорее всего, съели (далее…).
Мнение: Если Молдова не вступит в ЕС, разочарование общества может оказаться фатальным для PAS.
Экс-премьер Влад Филат рассуждает в соцсетях о том, каковы ожидания общества от правления PAS (далее…).