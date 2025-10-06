Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 6 октября 2025: День вина в Молдове запомнился заоблачными ценами; на Молдову идёт неделя дождей, холод и заморозки — когда снова потеплеет; почему жильё в Молдове еще сильнее подор

Главные новости в Молдове на утро понедельника, 6 октября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Главные новости в Молдове на утро понедельника, 5 октября 2025:

1. Как прошел День вина в Кишиневе: Стало известно, почему алкоголь и еда стоили баснословных денег — что скрылось за шашлычном дымом.

2. На Молдову идёт неделя дождей, холод и заморозки: Вернется ли еще тепло — синоптики дали точный прогноз.

3. Жильё в Молдове еще сильнее подорожает: Владельцев недвижимости ждёт переоценка для налогообложения — рассказываем за что и когда.

4. Европейская демократия подошла к опасной черте: Выборы всё чаще превращаются не в столкновение идей, а в состязание манипуляций — именно это происходит в Молдове.

5. Как пауки в банке: Партию власти в Молдове ждёт кризис «внутривидовой» борьбы — они начнут подсиживать друг друга — мнение.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Что вы знаете о запредельном цинизме: Глава Франции поздравил президента Молдовы за «большие достижения» на парламентских выборах, а «Европе надо поучиться в защите избирательного процесса».

Макрон также поздравил Майю Санду с тем, что она успешно выдержала «испытание вмешательством и дезинформацией со стороны России» (далее…).

Почему ANSA допускает на прилавки магазинов Молдовы опасные для жизни продукты питания: Агентство отзывает их только через две недели после начала продаж.

И, как правило, отзывает их, когда их уже, скорее всего, съели (далее…).

Мнение: Если Молдова не вступит в ЕС, разочарование общества может оказаться фатальным для PAS.

Экс-премьер Влад Филат рассуждает в соцсетях о том, каковы ожидания общества от правления PAS (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше