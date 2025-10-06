Белорусский специалист сказал, почему мытого картофеля продано в 2025 году больше, чем обычного

Генеральный директор Научно-практического центра по картофелеводству и плодоовощеводству Национальной академии наук Беларуси Вадим Маханько сказал в эфире телеканала СТВ, почему мытого картофеля продано больше, чем обычного.
Специалист заметил, что в Беларуси сокращается число людей, которые выращивают картофель. Об этом, по словам Маханько, свидетельствует цифра из статистики торговых сетей:
«За весну и лето текущего года количество мытого картофеля продано больше, чем обычного картофеля».
Эксперт уверен, что такое соотношение указывает на два момент:
«У людей, во-первых, есть деньги, потому что мытый картофель дороже. И это говорит о том, что картофелем в основном занимаются дамы, у которых сделаны очень дорогие ногти».
Белорусский специалист также сказал, из какого сорта картошки получаются самые вкусные драники и бабка. Также он обозначил популярные и урожайные сорта и назвал правила хранения картошки.
Еще ученый сказал, почему на участке Лукашенко нет арбузов в 2025 году.
