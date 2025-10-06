Ричмонд
Цифрового помощника для врачей разработали в Новосибирске

«Доктор Пирогов» возьмет на себя анализ данных пациента.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирском государственном университете разработали цифрового помощника для врачей. Система с названием «Доктор Пирогов» возьмет на себя анализ данных пациента и будет помогать принимать врачебные решения. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В основе цифрового помощника лежит гибридное техническое решение — комбинирование нейронных и семантических сетей. Пока в систему загружена информация о 250 основных заболеваниях человека, но в дальнейшем их количество собираются увеличить.

По словам разработчиков, система поможет снизить рутинную нагрузку на врачей, а также сократить длительность приема пациентов.