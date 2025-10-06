Миляев: над Тульской областью ночью ликвидировали восемь беспилотников ВСУ

Российские военные уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над Тульской областью, проинформировал Дмитрий Миляев.
Он уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал. Разрушения также не зафиксированы.
«В небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили восемь украинских беспилотников. Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал губернатор на своей странице в Telegram.
По его словам, в настоящее время опасность атаки беспилотников в Тульской области сохраняется.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российские военные ликвидировали беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины, летевший на столицу.