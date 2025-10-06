Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наёмников вербуют в новый батальон операторов беспилотников ВСУ

В Вооружённых силах Украины (ВСУ) появилось новое подразделение беспилотных систем под названием «Флэш», состоящее из иностранных наёмников. Батальон входит в состав 28-й отдельной механизированной бригады «Рыцари зимней кампании».

Источник: Life.ru

Вербовка проходит через соцсети: на видео человек в военной форме на английском языке приглашает желающих присоединиться, обещая обучение как пилотированию, так и использованию наземных дронов. Эмблема батальона изображает БПЛА в языках пламени, передаёт РИА «Новости».

Ранее российские войска нанесли удары по наёмникам и тренировочным лагерям ВСУ в Харьковской области. Целями стали пригородные позиции, склады техники и учебные базы иностранных бойцов. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что удар пришёлся и по «смуглым» наёмникам. Также удары нанесены по скоплениям военной техники в Краматорске и селе Покровском, а в Черниговской области поражены узлы энергоснабжения и склады, используемые для переброски резервов.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше