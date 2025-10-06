В аэропорту Иркутска из-за снегопада задержали несколько рейсов

Зима неожиданно нагрянула в Иркутскую область 6 октября 2025 года и основательно замела снегом местные города, включая столицу региона. Это привело к сбоям в работе аэропорта, где были задержаны несколько самолетов. Согласно данным с онлайн-табло, с опозданием воздушные суда должны приземлиться в таких пунктах назначения, как Мама, Чара и Бангкок.
Ранее в соцсетях сообщалось, что самолеты не могут сесть в Усть-Куте, однако на данный момент пассажиры уже находятся в пути. Еще один рейс, который также задерживали, благополучно прибыл в Читу. Напомним, что снежный коллапс уже привел к массовым отключениям электричества в нескольких районах области, о чем КП-Иркутск подробно рассказывала ранее.