В Свердловской области вырос уровень материального благополучия

По итогам 2024 года Средний Урал набрал 79,65 балла, в то время как в 2023 году было 63,52 балла. При составлении рейтинга учитывались следующие показатели:
- отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг,
- среднемесячный объем вкладов и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя,
- доля населения с доходами ниже границы бедности,
- доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку,
- а также доля населения с доходами свыше 60 тыс. рублей в месяц.
Первые места в рейтинге заняли ЯНАО (100 баллов), ХМАО (99,31 балла) и Магаданская область (99,11 балла). В северных регионах доходы населения позволяют компенсировать довольно высокий уровень цен и обеспечивают высокий уровень доступности жилья, поясняют авторы исследования.
В аутсайдерах регионы, где уровень доходов населения находится на низком уровне. Последние десять мест занимают Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкария, Дагестан, Крым, Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Чечня, Тува и Ингушетия. В целом в большинстве регионов отмечается положительная динамика. Более чем на 10 пунктов рейтинговый балл вырос у 60 регионов, из которых в пяти рост превысил 15 пунктов.