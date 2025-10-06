В Свердловской области вырос уровень материального благополучия

В аутсайдерах регионы, где уровень доходов населения находится на низком уровне. Последние десять мест занимают Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкария, Дагестан, Крым, Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Чечня, Тува и Ингушетия. В целом в большинстве регионов отмечается положительная динамика. Более чем на 10 пунктов рейтинговый балл вырос у 60 регионов, из которых в пяти рост превысил 15 пунктов.