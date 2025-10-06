Три округа Омска останутся без воды на весь день

В Ленинском округе с 10:00 до 20:00 работы пройдут на водопроводе по улице Серова. Воды не будет по адресам улиц Калинина, Труда, Кучерявенко, Чайковского, Леконта, Котельникова и Серова. Для жителей предусмотрена машина с питьевой водой: с 10:00 до 15:00 она будет возле дома № 27 на Калинина, с 15:00 до окончания работ — возле дома № 5 на Труда.