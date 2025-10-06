Три округа Омска останутся без воды на весь день

В Омске 7 октября будут проводиться работы на нескольких участках водопровода, в результате которых жители некоторых районов останутся без холодной воды.
В Советском округе с 11:00 до 24:00 временно отключат воду на улицах 28-я Северная и Орджоникидзе, а также на прилегающих территориях. Работы связаны с технологическим присоединением и установкой секущих задвижек, сообщили в городской администрации. Под отключение попадут 19 жилых домов, два социальных объекта и 32 административных здания.
В Ленинском округе с 10:00 до 20:00 работы пройдут на водопроводе по улице Серова. Воды не будет по адресам улиц Калинина, Труда, Кучерявенко, Чайковского, Леконта, Котельникова и Серова. Для жителей предусмотрена машина с питьевой водой: с 10:00 до 15:00 она будет возле дома № 27 на Калинина, с 15:00 до окончания работ — возле дома № 5 на Труда.
В Октябрьском округе работы запланированы с 9:30 до 20:00 на водопроводе по улице 3-я Железнодорожная. Под отключение попадут дома на 3-й и 4-й Железнодорожных улицах, а также на 15-й и 17-й Рабочих улицах. Машина с питьевой водой будет находиться возле дома № 7 по 3-й Железнодорожной с 10:00 до окончания работ.
Читайте также на портале Om1.ru.
Выделят полмиллиарда: в Омске отремонтируют две центральные улицы к Дню города.