Мэр Омска Шелест анонсировал ремонт дорог на 2026 год

В понедельник, 6 октября 2025 года, мэр Омска Сергей Шелест анонсировал ремонт дорог на 2026 год. По словам главы города, почти полмиллиарда рублей направят на ремонт улиц Красный Путь и Пушкина.
«Объявили торги заранее, чтобы подрядчики могли рассчитать свои силы: оба объекта должны быть сданы ко Дню города. Указанные улицы ждет замена асфальтобетонного полотна с финишным щебеночно-мастичным слоем; установка бордюрного камня; восстановление ливневой канализации; обновление тротуаров; замена, где это необходимо, дорожных знаков и светофоров. Также планируется нанесение пластиковой разметки», — заявил Сергей Шелест.
Мэр Омска отметил, что гарантийный срок на все работы в рамках будущих контрактов составит 6 лет.
Как выяснил «СуперОмск», на ремонт улицы Пушкина в соответствии с контрактом потратят 223,9 млн рублей, на Красный Путь — 273,6 млн рублей.