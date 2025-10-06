Мэр Омска Шелест анонсировал ремонт дорог на 2026 год

«Объявили торги заранее, чтобы подрядчики могли рассчитать свои силы: оба объекта должны быть сданы ко Дню города. Указанные улицы ждет замена асфальтобетонного полотна с финишным щебеночно-мастичным слоем; установка бордюрного камня; восстановление ливневой канализации; обновление тротуаров; замена, где это необходимо, дорожных знаков и светофоров. Также планируется нанесение пластиковой разметки», — заявил Сергей Шелест.