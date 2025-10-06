Ричмонд
Мэр Омска Шелест анонсировал ремонт дорог на 2026 год

Ко Дню города в Омске отремонтируют две ключевые центральные улицы.

В понедельник, 6 октября 2025 года, мэр Омска Сергей Шелест анонсировал ремонт дорог на 2026 год. По словам главы города, почти полмиллиарда рублей направят на ремонт улиц Красный Путь и Пушкина.

«Объявили торги заранее, чтобы подрядчики могли рассчитать свои силы: оба объекта должны быть сданы ко Дню города. Указанные улицы ждет замена асфальтобетонного полотна с финишным щебеночно-мастичным слоем; установка бордюрного камня; восстановление ливневой канализации; обновление тротуаров; замена, где это необходимо, дорожных знаков и светофоров. Также планируется нанесение пластиковой разметки», — заявил Сергей Шелест.

Мэр Омска отметил, что гарантийный срок на все работы в рамках будущих контрактов составит 6 лет.

Как выяснил «СуперОмск», на ремонт улицы Пушкина в соответствии с контрактом потратят 223,9 млн рублей, на Красный Путь — 273,6 млн рублей.