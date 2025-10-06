Психологическая пандемия. Можно ли «заразиться» стрессом от начальников и коллег?

Некоторый работы также указывают на «заразную» природу стресса: это хорошо прослеживается на примере публичных выступлений. В ходе исследований состояния людей во время публичных выступлений американский психолог и невролог Тони У. Бьюкенен (Tony W. Buchanan) обратил внимание на то, что они заставляют нервничать не только оратора, но и слушателей. Гипотеза подтвердилась: оказалось, что в те моменты, когда человек на сцене испытывал сильное волнение, уровень кортизола рос и у людей в зале (гормон, который обычно активно вырабатывается в организме, когда человек испытывает стресс). Эксперты во главе с Бьюкененом назвали это явление физиологическим резонансом — напряжение оратора как будто напрямую передалось наблюдателю. Схожие результаты демонстрируют и другие исследования: стресс может передаваться между романтическими партнерами, коллегами и даже между незнакомцами.