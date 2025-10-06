Ричмонд
Синоптики и МЧС предупреждают белорусов о тумане в понедельник

МИНСК, 6 окт — Sputnik. Туман ожидается в утренние часы понедельника местами по Беларуси, сообщает Белгидромет.

Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода в основном без осадков. В утренние часы местами возможен туман. Ветер юго-западный, южный 3−8 м/с. Дневная температура воздуха составит +11…+16°С.

В Минске в понедельник будет облачно с прояснениями погода и без существенных дождей (вероятность осадков 5−10%). Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха утром в белорусской столице поднимется +7…+8°С, днем воздух прогреется до +13…+15°С, а в вечернее время столбик термометра опустится до отметки +7…+10°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности тумана — снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Народные приметы на 6 октября

6 октября — Ираидин день, или Ираида Спорная. Считалось, что к этому времени осень уже окончательно вступала в свои права. Люди начинали готовиться к зиме: утепляли избы, заготавливали дрова и заговаривали уголь в печи, чтобы тепло не покидало дом.

По православному календарю в этот день вспоминают святую деву Ираиду Александрийскую. Она жила в III—IV вв.еках, была дочерью священника и с юности посвятила себя монашеству.

Народные приметы:

  • если идет мелкий и затяжной дождь, то зима будет теплой;
  • если выпал первый снег — скоро наступит настоящая зимняя погода;
  • если на листьях сидит божья коровка — холода задержатся;
  • гусь долго плещется в воде и не спешит на берег — осень будет затяжной;
  • густой туман по утрам предвещает ясные и сухие дни;
  • листья с клена опали — зима придет рано и будет суровой;
  • еж тащит в нору много листьев и травы — зима выдастся холодной и снежной.