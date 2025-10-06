Синоптики и МЧС предупреждают белорусов о тумане в понедельник

6 октября — Ираидин день, или Ираида Спорная. Считалось, что к этому времени осень уже окончательно вступала в свои права. Люди начинали готовиться к зиме: утепляли избы, заготавливали дрова и заговаривали уголь в печи, чтобы тепло не покидало дом.