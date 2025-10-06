Синоптики и МЧС предупреждают белорусов о тумане в понедельник

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода в основном без осадков. В утренние часы местами возможен туман. Ветер юго-западный, южный 3−8 м/с. Дневная температура воздуха составит +11…+16°С.
В Минске в понедельник будет облачно с прояснениями погода и без существенных дождей (вероятность осадков 5−10%). Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха утром в белорусской столице поднимется +7…+8°С, днем воздух прогреется до +13…+15°С, а в вечернее время столбик термометра опустится до отметки +7…+10°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности тумана — снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий.
Народные приметы на 6 октября
6 октября — Ираидин день, или Ираида Спорная. Считалось, что к этому времени осень уже окончательно вступала в свои права. Люди начинали готовиться к зиме: утепляли избы, заготавливали дрова и заговаривали уголь в печи, чтобы тепло не покидало дом.
По православному календарю в этот день вспоминают святую деву Ираиду Александрийскую. Она жила в
Народные приметы:
- если идет мелкий и затяжной дождь, то зима будет теплой;
- если выпал первый снег — скоро наступит настоящая зимняя погода;
- если на листьях сидит божья коровка — холода задержатся;
- гусь долго плещется в воде и не спешит на берег — осень будет затяжной;
- густой туман по утрам предвещает ясные и сухие дни;
- листья с клена опали — зима придет рано и будет суровой;
- еж тащит в нору много листьев и травы — зима выдастся холодной и снежной.