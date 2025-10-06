Два рейса из Екатеринбурга в Москву отменил «Аэрофлот»

Аэропорт Кольцово столкнулся с очередными сбоями в расписании. Авиакомпания «Аэрофлот» отменила два рейса в Москву. Сегодня не состоялись рейсы SU-1401, планировавшийся на 13:55, и SU-1405 с вылетом в 20:50. Данные содержаться на онлайн-табло аэропорта.
Проблемы коснулись и других направлений. Рейс авиакомпании «Россия» в Сочи, первоначально запланированный на 06:05, был перенесен на 10:05.
Напомним, что недавно задержался вылет в Анталью: самолет Azur Air, который должен был отправиться в Турцию25 сентября в 01:25, вылетел только в 17:55 того же дня — пассажирам пришлось ждать более 16 часов.
Причины отмен и задержек неизвестны.