Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два рейса из Екатеринбурга в Москву отменил «Аэрофлот»

Из аэропорта Кольцово отменили два рейса в Москву.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Кольцово столкнулся с очередными сбоями в расписании. Авиакомпания «Аэрофлот» отменила два рейса в Москву. Сегодня не состоялись рейсы SU-1401, планировавшийся на 13:55, и SU-1405 с вылетом в 20:50. Данные содержаться на онлайн-табло аэропорта.

Проблемы коснулись и других направлений. Рейс авиакомпании «Россия» в Сочи, первоначально запланированный на 06:05, был перенесен на 10:05.

Напомним, что недавно задержался вылет в Анталью: самолет Azur Air, который должен был отправиться в Турцию25 сентября в 01:25, вылетел только в 17:55 того же дня — пассажирам пришлось ждать более 16 часов.

Причины отмен и задержек неизвестны.