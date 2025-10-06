На Земле Александры изучат открытые ледяные пещеры

Ледяные пещеры бывают разных размеров, в них может быть несколько залов. Они существуют недолго, обычно несколько лет. Ученые стараются их исследовать, чтобы понять процессы, которые происходят в пещерах. На Земле Франца-Иосифа они доступны только на острове Земля Александры, где есть круглогодичная база парка. Ледяные пещеры развиваются по тем же законам, что и карстовые, только процессы в них происходят значительно быстрее. «Процессы что во льду, что в карсте происходят однотипные. Просто в карсте они продолжаются столетия, а в ледяных пещерах это все происходит в течение трех-четырех лет, то есть прямо на глазах происходит», — добавил Кирилов.