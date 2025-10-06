Омича на год лишили прав за раздавленную собаку

Мировой судья Горьковского судебного района признал водителя виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на один год. Мужчина не согласился с решением, считая его необоснованным. Его доводы основывались на том, что происшествие спровоцировали владельцы собаки, отпустив ее без поводка и ошейника. Наказание водитель посчитал слишком строгим.