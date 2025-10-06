Омича на год лишили прав за раздавленную собаку

Горьковский райсуд подтвердил ответственность водителя, скрывшегося с места ДТП со сбитой насмерть собакой. Теперь мужчине придется год ходить пешком, сообщает телеграм-канал «Суды Омской области».
Житель Горьковского района, находясь за рулем автомобиля «Toyota Rav4», сбил на улице села Октябрьское собаку породы тойтерьер. После совершения наезда, мужчина скрылся с места происшествия, а собака от полученных травм скончалась.
Мировой судья Горьковского судебного района признал водителя виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на один год. Мужчина не согласился с решением, считая его необоснованным. Его доводы основывались на том, что происшествие спровоцировали владельцы собаки, отпустив ее без поводка и ошейника. Наказание водитель посчитал слишком строгим.
Однако, Горьковский районный суд, изучив жалобу водителя, не нашел оснований для ее удовлетворения. Постановление мирового судьи было оставлено без изменения, отмечают в ведомстве.