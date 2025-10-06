Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омича на год лишили прав за раздавленную собаку

Водитель пытался оспорить строгое наказание, но районный суд не поменял предварительное решение мирового судьи.

Источник: Комсомольская правда

Горьковский райсуд подтвердил ответственность водителя, скрывшегося с места ДТП со сбитой насмерть собакой. Теперь мужчине придется год ходить пешком, сообщает телеграм-канал «Суды Омской области».

Житель Горьковского района, находясь за рулем автомобиля «Toyota Rav4», сбил на улице села Октябрьское собаку породы тойтерьер. После совершения наезда, мужчина скрылся с места происшествия, а собака от полученных травм скончалась.

Мировой судья Горьковского судебного района признал водителя виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на один год. Мужчина не согласился с решением, считая его необоснованным. Его доводы основывались на том, что происшествие спровоцировали владельцы собаки, отпустив ее без поводка и ошейника. Наказание водитель посчитал слишком строгим.

Однако, Горьковский районный суд, изучив жалобу водителя, не нашел оснований для ее удовлетворения. Постановление мирового судьи было оставлено без изменения, отмечают в ведомстве.