Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно или нельзя делать на первой суперлуние 2025 или Урожайную Луну 7 октября

Белорусы смогут увидеть Урожайную Луну 7 октября 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы и все жители планеты смогут увидеть первое суперлуние 2025 года или Урожайную Луну с 6 октября. Указанное суперлуние будет первым из трех. Еще два ожидаются 5 ноября, а также 4 декабря.

Суперлунием называется полнолуние, совпадающее с моментом, когда Луна находится к ближайшей к Земле точке орбиты. В указанные дни она выглядит на 6−7% больше, на 10−15% ярче. Полнолуние наступит 7 октября, но спутник будет казаться полным в период с 6 по 8 число.

Название «Урожайная Луна» связано с осенним сбором плодов. Так, свет Луны использовали для того, чтобы продолжать работу на полях, когда сядет Солнце.

Что нельзя делать на Урожайную Луну 7 октября.

Не следует начинать кардинальные изменения. Под запретом и различные медицинские манипуляции. Не рекомендуется ссориться, провоцировать конфликты. Вопросы, которые касаются финансов, следует отложить на другой период.

Что можно делать на Урожайную Луну 7 октября.

Данный день подходит для творчества и планирования. Кроме того, следует провести работу над собой для того, чтобы найти неожиданные решения давних проблем. Также 7 октября подходит для свиданий.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси на неделе с 6 по 12 октября.

Кстати, белорусский специалист сказал, почему мытого картофеля продано в 2025 году больше, чем обычного.

А еще «Беларусбанк» существенно снижает ставки по кредитам на жилье в октябре 2025.