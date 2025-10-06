Что можно или нельзя делать на первой суперлуние 2025 или Урожайную Луну 7 октября

Белорусы и все жители планеты смогут увидеть первое суперлуние 2025 года или Урожайную Луну с 6 октября. Указанное суперлуние будет первым из трех. Еще два ожидаются 5 ноября, а также 4 декабря.
Суперлунием называется полнолуние, совпадающее с моментом, когда Луна находится к ближайшей к Земле точке орбиты. В указанные дни она выглядит на 6−7% больше, на 10−15% ярче. Полнолуние наступит 7 октября, но спутник будет казаться полным в период с 6 по 8 число.
Название «Урожайная Луна» связано с осенним сбором плодов. Так, свет Луны использовали для того, чтобы продолжать работу на полях, когда сядет Солнце.
Что нельзя делать на Урожайную Луну 7 октября.
Не следует начинать кардинальные изменения. Под запретом и различные медицинские манипуляции. Не рекомендуется ссориться, провоцировать конфликты. Вопросы, которые касаются финансов, следует отложить на другой период.
Что можно делать на Урожайную Луну 7 октября.
Данный день подходит для творчества и планирования. Кроме того, следует провести работу над собой для того, чтобы найти неожиданные решения давних проблем. Также 7 октября подходит для свиданий.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси на неделе с 6 по 12 октября.
Кстати, белорусский специалист сказал, почему мытого картофеля продано в 2025 году больше, чем обычного.
А еще «Беларусбанк» существенно снижает ставки по кредитам на жилье в октябре 2025.