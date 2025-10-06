Что можно или нельзя делать на первой суперлуние 2025 или Урожайную Луну 7 октября

Суперлунием называется полнолуние, совпадающее с моментом, когда Луна находится к ближайшей к Земле точке орбиты. В указанные дни она выглядит на 6−7% больше, на 10−15% ярче. Полнолуние наступит 7 октября, но спутник будет казаться полным в период с 6 по 8 число.