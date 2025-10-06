Ричмонд
Густой туман спустился на Ростов утром 6 октября

В Ростове рабочая неделя началась с тумана и приближающихся осадков.

Источник: Комсомольская правда

Ростов-на-Дону утром в понедельник, 6 октября, окутал густой туман. Жители уже начали выкладывать фото городских пейзажей в социальные сети, сравнивая донскую столицу с Туманным Альбионом и Сайлент Хиллом.

Столбики термометра утром показывают +13 градусов, днем потеплеет до +18, вечером синоптики обещают 16 градусов тепла. В первой половине дня возможны осадки.

Во вторник, 7 октября, в донской столице облачно, но без осадков. Утром температура воздуха составит +14 градусов, днем потеплеет до +22, вечером похолодает до 20 градусов, а ночью столбик термометра покажет +16.

