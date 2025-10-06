«Красный Яр» поборется с «Енисеем-СТМ» за бронзу чемпионата России по регби

«Настрой был как всегда боевой, выкладывались на максимуме. Задача ставилась держать мяч, реализовать свои моменты, но у нас не пошло. У нас много травм, много игроков вылетело еще до игры, поэтому было тяжело изначально. Счет первой игры в Казани тоже дал о себе знать, повлиял на настрой», — прокомментировал ситуацию нападающий третьей линии регбийного клуба «Красный Яр» Дмитрий Гриценко.