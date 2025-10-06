Ричмонд
«Красный Яр» поборется с «Енисеем-СТМ» за бронзу чемпионата России по регби

11 октября 2025 года «Красный Яр» встретится с «Енисеем-СТМ» в матче за третье место чемпионата России по регби.

Источник: Минспорта Красноярского края

11 октября 2025 года «Красный Яр» встретится с «Енисеем-СТМ» в матче за третье место чемпионата России по регби. Об этом рассказали в министерстве спорта Красноярского края.

Обе команды не прошли в финал. «Енисей-СТМ» уступил московскому «Динамо» со счетом 29:48, а «Красный Яр» проиграл регбийному клубу «Стрелы-Ак Барс» из Татарстана со счетом 27:35. Сибиряки оказывали противникам серьезное сопротивление, но этого оказалось недостаточно.

«Настрой был как всегда боевой, выкладывались на максимуме. Задача ставилась держать мяч, реализовать свои моменты, но у нас не пошло. У нас много травм, много игроков вылетело еще до игры, поэтому было тяжело изначально. Счет первой игры в Казани тоже дал о себе знать, повлиял на настрой», — прокомментировал ситуацию нападающий третьей линии регбийного клуба «Красный Яр» Дмитрий Гриценко.

Заключительный матч чемпионата России по регби состоится 12 октября в Казани. Отметим, что это будет первый финал без красноярцев с 2008 года.

Напомним, ранее в Ингушетии завершился чемпионат России по альпинизму в классе первопрохождений. В соревнованиях приняли участие семь команд из семи регионов страны. Золото завоевали спортсмены красноярской Академии зимних видов спорта Артём Пивоварчик и Егор Матвеенко вместе с представителем Воронежской области Тихоном Фон Штакельбергом.