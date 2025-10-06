Доступность лекарств в Башкирии повысят за счет местного производства

В Башкирии заработало новое рецептурное отделение, которое сможет выпускать около 300 видов лекарств. Как сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, уже на следующей неделе медицинские организации получат перечень препаратов для лечения пациентов.
Цель инициативы — повысить доступность лекарств, в том числе за счет создания персонифицированных препаратов. По данным Госдумы РФ, в стране выдано 1400 лицензий на аптечное производство, но реально оно работает лишь в 520 аптеках. Эта практика сейчас возрождается, в том числе и в Башкирии.
На еженедельном заседании штаба по лекарственному обеспечению также обсудили подготовку заявки на 2026 год. Следующую встречу предварительно наметили на декабрь. Кураторы медицинских округов доложили о ситуации с лекарственными препаратами и решили вопросы по распределению медикаментов, которые уже поступили на склад «Башфармации». В ближайшее время они будут доставлены в медучреждения.
