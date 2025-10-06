Доступность лекарств в Башкирии повысят за счет местного производства

На еженедельном заседании штаба по лекарственному обеспечению также обсудили подготовку заявки на 2026 год. Следующую встречу предварительно наметили на декабрь. Кураторы медицинских округов доложили о ситуации с лекарственными препаратами и решили вопросы по распределению медикаментов, которые уже поступили на склад «Башфармации». В ближайшее время они будут доставлены в медучреждения.